

مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم



أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي البوسني روسمير سفيكو بفوز الأخضر على فريق النصر أول من امس بهدف دون رد والتأهل إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس سمو الأمير.



وأشاد عقب المباراة بأداء اللاعبين والروح والتركيز العالي الذي أظهروه خلال المباراة، مضيفا اننا كنا الطرف الأفضل وافتقدنا الحظ في بعض الفرص ونستحق الفوز ربما بهدفين او ثلاثة، مشيرا الى ان العنابي لم يكن سهلا.



وذكر انه لدينا أيام قليلة للاستشفاء لنقوم بعدها بإعادة ترتيب أوراقنا وخوض المباراة القادمة ولكن من المهم ان نستمر على هذا الأداء وهذه الروح، لافتا الى ان ملف اللاعبين المحترفين يدرس بعناية.



من جانبه، قال مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر محمد المشعان بعد الخسارة من العربي 0-1 والخروج من كأس سمو الأمير أول من أمس ضمن الدور ربع النهائي، ان البطولة كانت مهمة للفريق وحاولنا الوصول الى نصف النهائي، مشيرا إلى أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم الظروف وقوة المنافس الذي يعتبر المرشح الأبرز لنيل اللقب.



وتابع بالقول: العنابي لم يبدأ المباراة بالشكل المطلوب، لذلك أجريت تبديلين مبكرين لتغيير طريقة اللعب ونجحنا في بعض الجزئيات وأتيحت لنا فرص لكن لم نستغلها، موضحا أنه في مباريات الكؤوس دائما الهدف الأول يغير الكثير من الأمور.



ولفت المشعان الى أن النصر أكمل عقد المحترفين، لكن المشكلة تكمن في إجراءات تأشيرة الدخول فنحن نلعب بمحترف واحد منذ 1 ديسمبر الماضي، وهو أمر صعب لكنني راض عن أداء اللاعبين بشكل عام.