يحيى حميدان - هادي العنزي



يستعد نادي الكويت لإبرام صفقة جديدة قبل غلق باب الانتقالات الشتوية بعد غد الثلاثاء، وذلك لتعزيز صفوف فريق الكرة فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي الذي ينافس خلاله في بطولتي الدوري الممتاز وكأس سمو الأمير.



وينتظر أن يغادر المحترف العماني أرشد العلوي صفوف «الأبيض» لعدم ظهوره بالمستوى المأمول منذ التعاقد معه الصيف الماضي.



هذا، وأبدى مدرب الكويت، البحريني علي عاشور، عدم رضاه عن مستوى فريقه عقب تجاوزه السالمية بهدف نظيف بعد التمديد لوقت إضافي في ربع نهائي كأس سمو الأمير.



وأشار عاشور، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، إلى أن الكويت حقق الأهم وهو التأهل و«نعتذر للجماهير الكويتاوية عن هذا المستوى ونعدهم بالأفضل في المباريات المقبلة».



وقال عاشور: «مباريات الكؤوس تحتاج للأداء البطولي والكفاح، وأطمئن الجماهير بأن الأبيض بخير، وربما يعود عدم ظهورنا بالمستوى المطلوب الى خوضنا 120 دقيقة وركلات ترجيح أمام التضامن قبلها بثلاثة أيام فقط، حيث وضح على اللاعبين التعب الذهني، وخطورة السالمية كانت في الكرات المرتدة».



وبين عاشور أن الكويت طوى حاليا صفحة كأس الأمير وسيوجه تركيزه نحو لقاء العربي في الجولة الـ 12 من دوري «زين» الممتاز الجمعة المقبل.



من جانبه، أشاد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي السالمية محمد إبراهيم بأداء لاعبي السماوي رغم الخسارة من الكويت 0-1 أول من أمس.



وقال إبراهيم: خرجنا من مسابقة أغلى الكؤوس، لكن قدمنا مباراة كبيرة على مدار 120 دقيقة، وأهدرنا العديد من الفرص الحقيقية.



وأشار إبراهيم إلى أن السالمية كان الطرف الأفضل في المواجهة، ونحن راضون تماما عن أداء الفريق، وعلينا تجاوز هذه الخسارة سريعا، خاصة أن نهائي كأس سمو ولي العهد في الانتظار، ونأمل الأفضل دائما.