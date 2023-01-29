لقي ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من أربعة آخرون في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأميركية.



وأكد رقيب الشرطة من إدارة شرطة لوس أنجيليس، فرانك بريسيادو، أن إطلاق النار وقع في بيفرلي كريست، وهو حي راق في لوس أنجيليس، بحسب ما نقلته وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية.



ويعد هذا رابع حادث إطلاق نار جماعي في كاليفورنيا خلال شهر يناير الجاري.



ويأتي إطلاق النار بعد أسبوع من مذبحة في قاعة رقص في إحدى ضواحي لوس أنجيليس خلفت 11 قتيلا وتسعة جرحى وبعد أيام فقط من فتح مسلح النار على مزرعتين للفطر جنوب سان فرانسيسكو يوم الاثنين الماضي، مما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة شخص.



وأشارت أسوشيتد برس أن عمليات القتل تعد ضربة للولاية التي لديها بعض من أشد قوانين الأسلحة النارية صرامة في البلاد وأقل معدلات الوفيات بالأسلحة النارية.



وللعام الثالث على التوالي، سجلت الولايات المتحدة في عام 2022 أكثر من 600 عملية إطلاق نار جماعي، وفقا لأرشيف العنف المسلح.