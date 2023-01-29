وجه النائب أسامة الزيد 5 أسئلة إلى 5 وزراء، حيث وجه سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان بشأن تأخر التعيينات في المناصب القيادية، وسؤالا إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن المستشفيات والمراكز الصحية التي تعتمد الأنظمة الرقمية في رفع الفحوصات، وحفظ الملفات، وسؤالا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني بشأن قياديين كلفوا بأكثر من منصب.



كما وجه الزيد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض عن تكلفة مشروع مراسي الفنطاس، وسؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بشأن إدارة مراكز رعاية المعاقين، ونصت الأسئلة على ما يلي:



وجاء في سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



- ما أثر تأخر التعيينات في المناصب القيادية في الدولة على تنفيذ برنامج عمل الحكومة؟



وجاء في سؤاله إلى وزير الصحة ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية في رفع فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟



2- ما المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على النظام الورقي في استخراج فحوصات المرضى وحفظ ملفاتهم الطبية؟



3- هل يوجد ربط آلي بين المستشفيات والمراكز والمستوصفات ومختلف الجهات التابعة لوزارة الصحة التي تعتمد على الأنظمة الرقمية بحيث يسمح للأطباء في مختلف الجهات مراجعة السجل الخاص بالمرضى؟



4- ما الأسباب التي تعطل قيام وزارة الصحة ببناء نظام رقمي متكامل بين المستشفيات والمراكز؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التعليم العالي ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- هل يوجد موظفون وأعضاء هيئة تدريس في جامعة الكويت كلفوا بأكثر من منصب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدي بقائمة الموظفين مع المناصب التي كلفوا بها، مع ذكر الأسباب.



2- ما الحد الأعلى لعدد المناصب التي يكلف بها موظفو جامعة الكويت وأعضاء هيئة التدريس؟



3- ما المناصب المكلف بها عميد كلية العلوم الاجتماعية بالإضافة لمنصبه؟



وجاء في سؤاله إلى وزير التجارة والصناعة:



نشرت جريدة «القبس» في تاريخ 4 فبراير 2019 إعلان مؤسسة الموانئ الكويتية أن مشروع مراسي الفنطاس عبارة عن تحفة معمارية ومشروع اقتصادي ضخم سيرى النور قريبا تحت إشراف مدير المؤسسة، وأوضحت أن المشروع يحتوي على 800 مرسى للقوارب واليخوت الميجا وملحق به ناد متكامل لليخوت، وفندق حاصل على تصنيف خمس نجوم ومركز مؤتمرات على جزيرة وسط المشروع، لذا أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:



1- كم تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع؟



2- ما الجدوى الاقتصادية للمشروع؟ أطلب تزويدي بالدراسة كاملة مع تفاصيلها.



3- ما أسباب عدم الانتهاء من إنجاز المشروع؟



4- كم عدد الزوارق (القوارب والطراريد) المسجلة في إدارة المسح البحري؟



وجاء في سؤاله إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ما يلي:



في خصوص إدارة مراكز رعاية المعاقين، بخاصة مراكز التدخل المبكر للأطفال المعاقين والرعاية النهارية التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



- هل يصرف لجميع الموظفين في مراكز الرعاية النهارية في كل المناطق البدلات المالية التالية (بدل نوبة وبدل عدوى وبدل خطر وبدل طعام)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فإنني أطلب تزويدنا بالتفاصيل، وإذا كانت الإجابة بالنفي، فإنني أطلب توضيح الأسباب.