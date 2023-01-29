أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب من شركة نفط الكويت اجراء موازنة تثمينية مع أقل العطاءات المالية لمشروع خدمات وتشغيل وصيانة مرافق النفط الثقيل في شمال الكويت.



وقالت المصادر ان شركة نفط الكويت طلبت من جهاز المناقصات ترسية المشروع على شركة سبيك الخليج للتجارة العامة والمقاولات بقيمة 23.9 مليون دينار، وهو اقل الأسعار المقدمة للعطاءات المالية للمشروع، وطلبت الشركة اعادة موازنة الاسعار في العطاء مع الشركة وهو الأمر الذي تمت الموافقة عليه من قبل جهاز المناقصات وفقا للمادة 60 من قانون المناقصات العامة 49 لسنة 2016.