عبدالعزيز الفضلي



أعلن وكيل التعليم العام بوزارة التربية أسامة السلطان عن تسكين خريجي كلية التربية والتربية الأساسية الواصلين لدى المناطق التعليمية في بعض التخصصات المساندة.



وقال السلطان في نشرة أصدرها، وتلقت «الأنباء» نسخة منها: «بالإشارة إلى الموضوع أعلاه، بشأن خريجي كلية التربية والتربية الأساسية الواصلين لدى المناطق التعليمية وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل»،



يرجى من سيادتكم الإيعاز لجهات الاختصاص نحو الالتزام بتسكين جميع الخريجين الواصلين وفق التخصص الرئيسي وليس المساند، ويستثنى من ذلك الفئات التالية:



1 - خريجو كلية التربية (إناث) (جامعة الكويت) - (علوم رياضيات) الخاضعون لبرنامج العلوم يتم تسكينهم في تخصص (الرياضيات).



2 - خريجو كلية التربية لكلا الجنسين (ذكور/ إناث) (جامعة الكويت) تخصص (تربية إسلامية لغة عربية)، وتخصص (اجتماعيات لغة عربية يتم تسكينهم في تخصص (اللغة العربية).



وحددت وزارة التربية يوم الثلاثاء المقبل 31 يناير الجاري موعدا نهائيا لتسجيل المتقدمين من المنازل في صفوف المرحلة الثانوية، حيث سيتم إيقاف تلقي الطلبات بعد هذا التاريخ.



وكانت وزارة التربية قد فتحت باب التسجيل منذ 25 سبتمبر الماضي.