نــفذ فريـــق الضـــبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء حملة مشتركة مع عدد من جهات الدولة على المنطقة الصناعية في الجهراء أسفرت عن قطع التيار عن عدد من الكراجات والورش المخالفة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري لـ «الأنباء»، إن الحملة التي شارك فيها كل من وزارة الداخلية والقوى العاملة والبلدية وهيئة الصناعة تأتي استمرارا لضبط التعديات في مختلف القطاعات المعنية والتركيز على المدن الصناعية والحرفية، لافتا الى ان هذه الحملات ساهمت في انحسار نسب المخالفات والتعديات.



ولفت إلى أنه تم قطع التيار عن المخالفين، حيث تنوعت المخالفات ما بين أحمال إضافية وتوصيلات مباشرة دون عداد وأنشطة مخالفة في العقارات تؤدي الى الضغط على الشبكة.



وأوضح الشمري أن حصيلة المخالفات لهذا الشهر بلغت 20 محضر ضبط مختلفة وإثبات حالة، مؤكدا أن الفريق لن يتهاون مع أي مخالفة أو تعد على الشبكة في أي قطاع كان.