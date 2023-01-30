

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



أنهى السد عقد لاعبه المحترف الغاني أندريه آيو بالتراضي، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية الجارية.



وخاض آيو 9 مباريات هذا الموسم مع السد سجل خلالها 3 أهداف، وساهم في قيادة الفريق لحصد لقب الدوري القطري في الموسم الماضي، بعد أن سجل له 13 هدفا، ومن المقرر أن ينتقل آيو إلى صفوف الريان القطري الذي يستعد لخوض غمار الأدوار الإقصائية في دوري أبطال آسيا التي ستقام الشهر المقبل في الدوحة.



إلى ذلك، أعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، عن موعد بطولة كأس قطر 2023، التي ستقام بمشاركة أندية: السد، الدحيل، الوكرة والعربي، والتي أنهت بطولة الدوري القطري للموسم الماضي 2021-2022 في المراكز الأربعة الأولى، حيث أكدت أنه تقرر إقامة الدور نصف النهائي في 9 فبراير على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد.



تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لنظام البطولة يلعب الفريق صاحب المركز الأول في الدوري مع صاحب المركز الرابع، فيما يلعب صاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث، وعليه سيلتقي في نصف النهائي السد مع العربي فيما يلعب الدحيل مع الوكرة، على أن يقام النهائي في 6 أبريل.