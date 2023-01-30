

واصل ميلان حامل اللقب نتائجه الكارثية في الآونة الاخيرة ومني بخسارة مذلة جديدة عندما سقط امام ضيفه ساسوولو 2-5 أمس في المرحلة الـ 20 من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وهي الخسارة المذلة الثالثة تواليا لميلان بعد الأولى امام غريمه وجاره إنتر 0-3 في الكأس السوبر المحلية في العاصمة الرياض، ثم أمام مضيفه لاتسيو برباعية نظيفة في المرحلة التاسعة عشرة.



كما هي المباراة السادسة تواليا التي يفشل فيها النادي اللومباردي في تحقيق الفوز في مختلف المسابقات بينها خسارة امام تورينو 0-1 بعد التمديد في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية، فتجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الرابع وهو الذي كان يمني النفس بالعودة الى سكة الانتصارات لإنعاش آماله الضئيلة في الدفاع عن اللقب.



وتقدم ساسوولو بهدفين مبكرين سجلهما الفرنسي غريغوار ديفريل (19) وديفيدي فراسيتي (21)، قبل أن يقلص الدولي الفرنسي أوليفييه جيرو النتيجة (24).



وأضاف دومينيكو بيرادري الفارق الى سابق عهده في الشوط الأول بتسجيله الهدف الثالث للضيوف (30)، ثم عزز الفرنسي الآخر أرمان لوريينتي بالرابع (48 من ركلة جزاء) والبرازيلي ماتيوس هنريكي بالخامس (76)، قبل أن يسجل الدولي البلجيكي ديفوك أوريغي الثاني لاصحاب الارض (81). وصعد ساسوولو الى المركز السادس عشر مؤقتا برصيد 20 نقطة.



كما تلقى يوفنتوس هزيمة غير متوقعة من مونزا بثنائية نظيفة ليتجمد رصيدة عند ٢٣ نقطة في المركز الـ ١٢ فيما صعد مونزا للمركز الـ ١١ بـ ٢٥ نقطة.



وتختتم المرحلة الـ 20 اليوم بلقاء يجمع أودينيزي مع فيرونا.