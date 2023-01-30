عبدالله الراكان

اعتمد مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.حسن الفجام نتائج قبول الطلبة والمتدربين في كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الخاصة لخطة الشواغر للفصل الدراسي الثاني 2022-2023.

وبينت عمادة القبول والتسجيل أنه تم قبول جميع الطلبة الكويتيين وأبناء الكويتيات ممن تنطبق عليهم شروط القبول لخطة الشواغر للعام 2022-2023 والبالغ عددهم (3568) طالبا وطالبة.

وقد تم توزيع الطلبة المقبولين حسب الميزانية المعتمدة والنسب الدنيا للقبول وترتيب الرغبات على كليات ومعاهد الهيئة ودوراتها التدريبية، علما بأن اجتياز المقابلة الشخصية شرط أساسي لاعتماد قبول من تم قبولهم بكلية العلوم الصحية أو كلية التمريض، وسوف تكون المقابلة الشخصية في كل من كلية العلوم الصحية في مقر الكلية في الشويخ يومي الأحد والاثنين 5 و6 فبراير المقبل وكلية التمريض في مقر الكلية في الشويخ يوم الاثنين 6 فبراير.

كما سيتم عقد اختبار مستوى اللغة الإنجليزية للمقبولين في جميع الكليات (كل في مقر الكلية التي قبل فيها) في الايام من الاثنين إلى الخميس 6-9/ 2/ 2023، ماعدا كلية التمريض سيكون يومي الاثنين والثلاثاء 6-7/ 2/ 2023

ويمكن للمقبولين في معاهد الهيئة ودوراتها التدريبية الاطلاع على مواعيد اللقاءات التنويرية الخاصة في قطاع التدريب من خلال الرابط التالي: ‏(www.paaet.edu.kw).