عبدالعزيز الفضلي



حذرت وزارة التربية الإدارات المدرسية من مخاطبة وزارة المالية بشكل مباشر دون الرجوع الى الجهات المختصة بالوزارة.



جاء تحذير التربية على خلفية قيام احدى المدارس بمخاطبة وزارة المالية مباشرة.



وقال وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان في تعميم، تلقت «الأنباء» نسخة منه إن قيام احدى المدارس بمخاطبة وزارة المالية مباشرة دون الرجوع الى قطاع الشؤون المالية بوزارة التربية يعتبر مخالفة للمادة 7/ القواعد العامة من قواعد تنفيذ ميزانيات الجهات الحكومية للسنة المالية 2022/2023 والمتضمنة أن تكون الطلبات المالية التي ترد إلى وزارة المالية عن طريق الشؤون المالية بالجهات الحكومية، موجها بالتعميم على جميع المدارس بضرورة الالتزام بما جاء في نص المادة السابعة.