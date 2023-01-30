واصل الفريق الرقابي في بلدية محافظة الفروانية بتكثيف جولاته الميدانية للكشف عن التعديات على أملاك الدولة من أجل فرض هيبة القانون وإزالة التجاوزات.



وأوضح رئيس قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري أن الفريق الرقابي قام بإزالة 68 مخيما تعدى على أملاك الدولة بمنطقة عبدالله المبارك، لافتا إلى أن البلدية حريصة على إزالة كل ما يشوه المنظر العام او يتعدى على أملاك الدولة.



وأكد على تواصل الجولات التفتيشية المكثفة للفرق الرقابية في جميع مناطق المحافظة لرصد وحصر جميع التجاوزات واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق المخالفين للحد من جميع المظاهر السلبية بجميع مناطق المحافظة سواء تعديات صريحة باستغلال مساحات على أملاك الدولة أو ممارسة نشاط دون الحصول على ترخيص من البلدية.