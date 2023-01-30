

خديجة حمودة - و(أ.ش.أ)



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، امس أن العلاقات التاريخية بين مصر وأرمينيا لها خصوصيتها المتفردة على المستوى الشعبي، إذ تعود إلى استضافة مصر تاريخيا لعشرات الآلاف من الأرمن الذين سكنوا مصر وأسهموا إسهامات مقدرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية وكان لدورهم الطيب الأثر في إثراء حياة المجتمع المصري.



وأعرب الرئيس السيسي - في كلمته خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان - عن سعادته بتواجده في العاصمة الأرمينية يريفان كأول رئيس مصري يزور هذه المدينة الرائعة منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين التي شهدت مرور 30 عاما على إنشائها، وهي الزيارة التي تعكس مدى الاهتمام والتقدير الذي تكنه مصر لعلاقاتها مع أرمينيا واهتمامها بتطويرها في مختلف المجالات.



وتوجه الرئيس السيسي لنظيره الأرميني بالشكر على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وقال: «انعكس هذا المناخ الودي على أجواء المباحثات مع الرئيس فاهاجن، فقد تم التطرق خلال المباحثات إلى الطفرة التي حققتها مصر في مجال إنتاج الطاقة، وذلك ليس فقط اتصالا بمجال الغاز ولكن أيضا ارتباطا بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، بما يجعلها مقصدا استثماريا واعدا في ضوء توافر الطاقة اللازمة للصناعة وما ترتبط به من اتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع الدول العربية والأفريقية بما يكسب المنتجات المصنعة في مصر مميزات تنافسية كبرى».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي: «على الجانب الاقتصادي تم التأكيد - خلال المباحثات مع الرئيس الأرميني - على أهمية العمل المشترك على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بحيث يتناسب مع الإمكانيات الواعدة لكليهما وكذا مع العلاقات السياسية المتميزة بينهما لما لها من خصوصية شعبية».

وأضاف: «أن هذه العلاقة تتطلب تفعيل وتنشيط الآليات الاقتصادية القائمة بين البلدين لتحقيق الاستفادة القصوى وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ومنتدى رجال الأعمال».

وتابع: «كما شهدت المباحثات استعراضا للجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب والمشروعات القومية الكبرى التي شهدتها مصر على امتداد رقعتها لتحقيق التنمية للنهوض بالاقتصاد الوطني خاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبي وتوزيع منتجاته لعدد كبير من الأسواق لعدد في الدول العربية والأفريقية، فضلا عن إصدار رخصة الاستثمار الذهبية».



وقال الرئيس السيسي: «إنه تم أيضا خلال المباحثات مع الرئيس الأرميني التطرق لعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك سواء في منطقة الشرق الأوسط أو جنوب القوقاز، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار والتفاوض والعمل لتحقيق السلام الدائم والشامل والعادل لاستكمال مسار السلام وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لاسيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي في ضوء تداعيات أزمة جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية».



من جانبه، قال الرئيس الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان إنه شخصيا بحاجة إلى نصيحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأنه واجه تحديات كبيرة، وجعل مصر دولة مستقرة.



كما شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأرميني فاهاجن خاتشاتوريان توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في القصر الرئاسي بالعاصمة الأرمينية يريفان.