أسامة أبوالسعود



كشفت مصادر خاصة من وزارة الأوقاف، أن أكثر من 7000 مواطن ومقيم سجلوا في اليوم الأول لبدء التسجيل عبر منصة وزارة الأوقاف الخاصة بالحج:



‏http://hajj-register.awqaf.gov.kw لأداء فريضة الحج للعام 1444هـ/ 2023م. وكانت إدارة الحج والعمرة بوزارة الأوقاف قد أعلنت فتح باب التسجيل للراغبين في أداء الحج لهذا العام، حيث يستمر باب التسجيل حتى 28 فبراير المقبل للمواطنين والمقيمين.



وفيما يخص فئة المقيمين بصورة غير قانونية، أوضحت وزارة الأوقاف أنه ستكون لهم منصة خاصة عند ورود موافقة السلطات في المملكة العربية السعودية.



وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن عملية استكمال التسجيل ستتم بعد حصول الحاج على الموافقة النهائية، حيث يقوم الحاج باستكمال التسجيل لدى الحملة التي يرغب في التسجيل بها.