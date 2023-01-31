الاستثمار سيكون خلال السنوات الثلاث القادمة



أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، عن إطلاق شركة "أرامكو ديجيتال" لدفع الابتكار الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة عبر الشراكات والمشاريع لتعزيز مكانة أرامكو في قطاع الطاقة بحسب رئيس الشركة أمين الناصر.

وذكر الناصر أن أرامكو تخطط لاستثمار 1.9 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة في المجال الرقمي، واصفا ذلك بأنه أكبر استثمارات الشركة في هذا المجال حتى الآن.

وأشار الناصر إلى أن الاقتصاد السعودي من أسرع الاقتصادات نموا في العالم، حيث من المتوقع أن تتجاوز قيمته تريليون دولار لأول مرة.

وخلال فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد "اكتفاء" أعلنت أرامكو عن إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وافتتح أمير المنطقة الشرقية، الأميـر سعود بن نايف بن عبدالعزيز، فعاليات النسخة السابعة لبرنامج "اكتفاء"، وذلك بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وجمع كبير من المسؤولين والمستثمرين والمهتمين.

توقيع 100 اتفاقية



ووقعت "أرامكو" السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا.

ونجح برنامج "اكتفاء" في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج.

ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير، تحت شعار "تسريع وتيرة النجاح المستقبلي" لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع. وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة.

ويشجع برنامج "اكتفاء" الموردين لإنشاء مقرّات إقليمية في المملكة. ومنذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة، كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.