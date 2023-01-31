القاهرة - سامي عبدالفتاح



تقدم فريق الزمالك بقيادة المدرب أسامة نبيه خطوة في جدول ترتيب الدوري المصري من المركز الخامس إلى المركز الرابع بعد الفوز على فيوتشر بنتيجة 2-1، ضمن مباريات الجولة الـ16، ليرتفع رصيده الى 29 نقطة، بينما تراجع فيوتشر إلى المركز الثالث برصيد 31 نقطة متساويا مع بيراميدز الذي خرج بالتعادل مع سيراميكا 2-2، فيما حقق سموحة مع مدربه «الجديد - القديم» أحمد سامي الفوز على إنبى 2-0.



وفي مفاجأة من مفاجآت رئيس الزمالك مرتضى منصور اليومية، أعلن منصور في قناة الزمالك ان المدير الفني الجديد للفريق أسامة نبيه، قدم مبادرة لمجلس إدارة النادي، لإعادة المدرب السابق فيريرا لمنصبه، وان مجلس الإدارة يدرس بالفعل هذه الخطوة، رغم قرار المجلس السابق بإقالة المدرب البرتغالي بعد الهزيمة من الأهلي 3-0 وهو ما سوف يحمل خزينة الزمالك الشرط الجزائي للمدرب.



وقال منصور إن اجتماع مجلس إدارة الزمالك، سيناقش مبادرة أسامة نبيه، على أن يتواجد معه في الجهاز الفني مع المدرب المساعد أحمد عبد المقصود.



وكشفت مصادر في الزمالك عن انه في حالة رفض فيريرا العودة، فهو أمر سيسمح بسقوط حقه في الشرط الجزائي.



وفي شأن زملكاوي آخر، قدم نادي ميتلاند الدنماركي عرضا مغريا لضم نجم خط الفريق إمام عاشور خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عن طريق نجم الكرة المصرية السابق محمد زيدان مقابل نحو 3 ملايين دولار.