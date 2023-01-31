أطلقت الهيئة العامة للبيئة الحملة الإعلامية للتغيير السلوكي للحد من النفايات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في الكويت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة لغرب آسيا.



وأوضحت الهيئة في بيان صحافي أن الحملة الإعلامية تعتبر ضمن مشروع الاستهلاك والإنتاج المستدامين في سبيل تحقيق الهدف الـ 12 من أهداف التنمية المستدامة والذي يحقق تحولا ملموسا في أنماط الاستهلاك والإنتاج في الكويت نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة بحلول عام 2030.



وأضافت أن الحملة إحدى أهداف خطة العمل الوطنية للاستهلاك والإنتاج المستدامين في الكويت وتتمثل أهدافها الرئيسية في التطلع لممارسات الاستهلاك والإنتاج المستدامة الشاملة ودمج رأس المال والبيئة في الأعمال الأساسية للشركات وتعزيز الاقتصاد الدائري في الإطار الوطني وتعميم الاستهلاك والإنتاج المستدامين في السياسات الوطنية.



وبينت أن من أهداف الحملة أيضا زيادة أنشطة التوعية حول الاستهلاك والإنتاج المستدامين ومخاطبة الشباب والمؤسسات التعليمية والشركات الناشئة ورائدي الأعمال المبتكرة وتحقيق أكبر قدر ممكن من التأثير بشأن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد في البلاد.



وأشارت إلى أنه سيتم إطلاق الحملة في الوقت عينه على حسابي الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا والهيئة العامة للبيئة في الكويت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وستمتد لفترة 3 إلى 6 أشهر.



وأفادت أنه سيتم ادخال برامج التوعية وإعادة التدوير في المدارس والجامعات عبر اعتماد نظام المكافآت على مدار العام الدراسي (المسابقات والمشاركة في الفعاليات البيئية وعمليات التنظيف).