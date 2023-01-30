دارين العلي

أعلن مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان عن لقاء أمين المظالم التابع لمجلس الأمن مع ثلاثة كويتيين اضافة الى اثنين من فئة «البدون» من اجل مناقشة أسباب وضع العقوبات عليهم التي فرضها مجلس الأمن.



وقال المشعان، في تصريح صحافي على هامش مشاركته في الاحتفال باليوم الوطني الاسترالي، إن أمين المظالم اجتمع مع كل واحد على حدة واستمع اليهم بشكل فردي ورفع تقريرا لرفع العقوبات عن الاثنين البدون وابقائها على الكويتيين الثلاثة.



ولفت الى عقد جلسة في شهر مارس المقبل في مجلس الأمن لمناقشة هذا الملف ومعرفة اسباب عدم رفع العقوبات عن الكويتيين الثلاثة، مؤكدا ان هذا الملف يولى باهتمام كبير من قبل وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير الشيخ سالم العبدالله ونائبه السفير منصور العتيبي لرفع العقوبات عن المواطنين الثلاثة.



واوضح المشعان أن العقوبات الدولية للخمسة اشخاص ليس لها علاقة بالعفو الذي يصدر من القيادة السياسية الكويتية.