انطلق يوم الأحد 29 الجاري في جامعة الشرق الأوسط الأمريكية (AUM) أعمال «منتدى بابسون العالمي لريادة الأعمال 2023»، والذي تعقده AUM بالتعاون مع كلية بابسون الأمريكية.



ويعد هذا الحدث واحدا من الفعاليات الرائدة في مجال ريادة الأعمال والأول من نوعه في الكويت، فهو بمنزلة حلقة وصل بين المهتمين بأبحاث وتدريس وممارسة هذا المجال.



ويهدف المنتدى الذي ستختتم فعالياته مساء اليوم في مركز AUM للمؤتمرات، إلى تطوير كادر من القادة المتميزين في مجال ريادة الأعمال. بالإضافة إلى توفير منصة لتبادل الأفكار والخبرات، وذلك للنهوض والعمل على تطوير أبحاث ريادة الأعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون البحثي والابتكار بين الجهات المشاركة والمهتمة بهذا المجال.



مشاركة أكاديميين ومسؤولي تدريب وتطوير من مختلف القطاعات



ويشارك في المنتدى أكاديميين ومسؤولي تدريب وتطوير في أهم المؤسسات التعليمية والشركات العالمية من مختلف القطاعات، بهدف تبادل الأفكار والخبرات وتطوير الأبحاث للنهوض في مجال ريادة الأعمال في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي والابتكار بين جميع المشاركين، وذلك من خلال جلسات تفاعلية، وحلقات نقاش، وعروض تقديمية، ومحاضرات.



المنتدى هو منصة لتبادل الأفكار والخبرات في مجال ريادة الأعمال



وكانت أعمال المؤتمر قد بدأت بافتتاحية رسمية عبر فيها كل من أندرو زاكاراكيسو وهايدي نيك، أساتذة دراسات ريادة الأعمال في كلية بابسون الأمريكية عن أهمية هذا التعاون بين المؤسستين، والذي يهدف إلى إطلاق منصة فعالة لتبادل الأفكار والخبرات، ورسم السياسات المستقبلية للتعليم العالي. وأكدوا على أهمية تعاون المؤسسات التعليمية في بناء وتنمية مجال ريادة الأعمال. فمجال ريادة الأعمال هو عملية مستمرة تبدأ باكتشاف الفرصة (الفكرة) ومن ثم تقييمها، وبعد ذلك اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاهها لتصبح مشروعا قائما على أرض الواقع.



جلسة تعريفية بعنوان «عقلية ريادة الأعمال The Entrepreneurial Mindset»



وقد بدأ اليوم الأول بجلسة تعريفية تحت عنوان «عقلية ريادة الأعمال The Entrepreneurial Mindset»، تم خلالها إلقاء نظرة عامة عن المنتدى وأهدافه، إضافة إلى توفير مجموعة من التمارين المخصصة للطلبة، لمساعدتهم على التفكير بطريقة ريادية، والعمل على حل المشاكل بذكاء وبراعة وابتكار.



جلسة بعنوان «ممارسة الفكر والعمل الريادي Practicing Entrepreneurial Thought & Action»



عقبها جلسة ثانية بعنوان «ممارسة الفكر والعمل الريادي Practicing Entrepreneurial Thought & Action»، تم فيها التطرق إلى فكرة بابسون الاستراتيجية حول ريادة الأعمال، وهي عبارة عن مجموعة من الممارسات لتعليم ريادة الأعمال، يمكن للمعلمين استخدامها لمساعدة الطلاب على التفكير والعمل بشكل أكثر ريادية، لخلق الفرص واستغلالها استغلالا صحيحا والعمل على أساسها.



جلسة بعنوان «ريادة الأعمال في المنطقة، الفرص والتحديات»



واختتم اليوم الأول بجلسة بعنوان «ريادة الأعمال في المنطقة: الفرص والتحديات تم خلالها مناقشة الوضع الحالي لريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأهمية تعليم ريادة الأعمال وتثقيف الطلبة حولها، وكيف يمكن للمعلمين التغلب على التحديات والاستفادة من الفرص.



كلية بابسون لريادة الأعمال



يعقد المنتدى بالتعاون مع كلية بابسون التي تعد أحد أعرق الكليات في مجال ريادة الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، فضلا عن سمعتها المتميزة وريادتها الفريدة في برامجها المتخصصة بهذا المجال. كما أنه الحدث الأول من نوعه على الصعيد المحلي، ويأتي مستهدفا فئة المختصين والمهتمين بتعليم ريادة الأعمال في الجامعات.



AUM عضواً في بابسون لتعليم



ريادة الأعمال



سبق أن عقدت AUM اتفاقية تعاون مع كلية بابسون لتكون بذلك أول جامعة في الكويت تحصل على عضوية في بابسون لتعليم ريادة الأعمال The Babson Collaborative for Entrepreneurship Education.

