

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الوجهات التي سيتم تشغيلها لمواسم عام 2023، حيث حققت الشركة نجاحا باهرا في العام الماضي بإطلاق وجهات متنوعة وجديدة والتي تأتي تلبية لاحتياجات عملائها الكرام ولمنحهم خيارات واسعة في مختلف دول العالم، كما يأتي إطلاق الوجهات الجديدة بناء على توجيهات مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية بالتوسع في شبكة خطوطها وللوصول إلى نقاط تشهد طلبا كبيرا من قبل عملائنا الكرام.



وفي هذا الصدد، قالت مدير دائرة تخطيط شبكة الخطوط التشغيلية والتوزيع شروق العوضي: سيشهد العام 2023 إطلاق 20 وجهة حول العالم، حيث ستشغل الخطوط الجوية الكويتية رحلاتها اعتبارا من يونيو القادم إلى بودابست في هنغاريا بواقع رحلتين بالأسبوع، وإلى ملقا في إسبانيا بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وإلى سراييفو في البوسنة بواقع رحلتين بالأسبوع، وإلى ميكونوس في اليونان بواقع رحلتين بالأسبوع، وإلى أثينا في اليونان بواقع رحلة واحدة بالأسبوع، وإلى فيينا في النمسا بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وإلى نيس في فرنسا بواقع رحلتين بالأسبوع، وإلى انطاليا في تركيا بواقع رحلتين في الأسبوع، وإلى طرابزون في تركيا بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وإلى بودروم في تركيا بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وإلى شرم الشيخ في مصر بواقع 3 رحلات بالأسبوع، وإلى صلالة في عمان بواقع رحلتين في الأسبوع، كما ستشغل الشركة رحلاتها إلى ازمير في تركيا بواقع 3 رحلات بالاسبوع، بالاضافة إلى ذلك ستطلق الشركة رحلاتها إلى الأسكندرية في مصر بداية من شهر مارس بواقع 3 رحلات بالاسبوع.



وتابعت: «الكويتية» قامت بإضافة عدد من المدن الجديدة على جدول رحلاتها الشتوي بداية من شهر أكتوبر المقبل وهي برشلونة في إسبانيا وبرلين في ألمانيا وأبها والعلا والطائف والقصيم في المملكة العربية السعودية الشقيقة.