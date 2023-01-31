

يواصل بنك الكويت الدولي (KIB) دعمه للعام الثالث على التوالي للحملة الوطنية: «لنكن على دراية»، وذلك من خلال مشاركة مجموعة من النصائح والإرشادات الاحترازية مع جمهوره عبر الوسائل الإعلامية المختلفة، حول الاستخدامات الآمنة للبطاقات المصرفية أثناء تواجدهم خارج البلاد، لاسيما مع اقتراب موسم العطلة والسفر.

وبهذا الصدد، صرح مدير عام إدارة أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة الاحتيال باسل السويدان: هدفنا من خلال هذه المشاركة الاجتماعية توعية مستخدمي البطاقات المصرفية بجميع أنواعها عن كيفية المحافظة على أصولهم وحماية معلوماتهم ضد مخاطر الاحتيال والاختراقات والسرقة وما إلى ذلك، لذلك هناك بعض الممارسات التي ننصح عملاءنا باتباعها بشكل عام، للوصول للاستخدام الأمثل للبطاقات المصرفية وضمان سرية بياناتها، من بينها على سبيل المثال تحميل تطبيق «KIB موبايل» وتفعيل خدمة رسائل الإخطارات notification أو الرسائل النصية SMS لمتابعة ومراقبة استخدامات البطاقة والعمليات المصرفية التي تمت عليها، مع حفظ البطاقة بعيدا عن ضوء الشمس المباشر لمنع حدوث أي تلف بها، مضيفا خلال هذه المشاركة أنه يجب على مستخدمي البطاقات حفظ أرقامها السرية جيدا، وعدم كتابتها أو مشاركتها مع أي شخص كان على الإطلاق، كما أوصى بعدم مشاركة رموز المرور (OTP) لعمليات الشراء عبر الانترنت، مع تأكيده على أن البنك لم ولن يطلب من عملائه أو غيرهم على الإطلاق أي معلومات أو بيانات شخصية أو سرية مثل أسم المستخدم، أو كلمة السر، أو بيانات البطاقة المصرفية، أو كلمة المرور لمرة واحدة (OTP)، سواء عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق الرسائل القصيرة أو عبر تطبيق «WhatsApp» أو شفهيا عبر مكالمة هاتفية.