قتل نحو 10 أشخاص من الميليشيات الموالية لإيران في غارة مزدوجة نفذتها طائرات مسيرة «درونز»، شرق سورية أمس وامس الأول.



واستهدفت الضربات التي نفذتها المسيرات سيارة ذات دفع رباعي وأودت بحياة 3 أشخاص بينهم قيادي في جماعة مسلحة موالية لطهران واثنان من مرافقيه غير السوريين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان انهم كانوا يتفقدون الموقع الذي استهدفته غارات مماثلة على قافلة شاحنات في ريف البوكمال في شرق دير الزور، ما أوقع 7 قتلى من القوات الموالية لطهران، وفق ما أفاد المرصد. وطالت الضربات الليلية ست شاحنات تبريد فور دخولها من العراق، وكانت تقل أسلحة إيرانية وفق ما نقلت وكالة فرانس برس عن المرصد، الذي قال ان قافلتين مماثلتين على الأقل دخلتا خلال هذا الأسبوع من العراق، أفرغتا حمولتهما في مدينة الميادين، لافتا إلى أنها كانت تنقل «أسلحة متطورة» الى مجموعات موالية لطهران.



من جانب آخر، أفادت إذاعة شام إف إم المحلية الموالية للحكومة بأن طيرانا «مجهول الهوية يستهدف بعدد من الغارات ست شاحنات (براد)، كانت متوقفة قرب قرية الهري شرق البوكمال بعد اجتياز البوابة الحدودية المشتركة مع العراق»، فيما، نقل موقع «أثر» الموالي أن الاستهداف الذي وقع مساء أمس الأول، طال 6 شاحنات محملة بمادتي الرز والطحين في الأراضي السورية.