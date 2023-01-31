

قدم رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري نسخة موقعة من أحدث الأعمال الأدبية لصاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رواية «الجريئة»، للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتسلمها نيابة عنه رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي.



جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة في فعاليات الدورة الـ 54 من «معرض القاهرة الدولي للكتاب»، التي تقام تحت شعار «معا نقرأ نفكر نبدع» خلال الفترة ما بين 25 يناير وحتى 6 فبراير 2023، في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.



واستقبل العامري في جناح الهيئة عددا من كبار الشخصيات الرسمية والمسؤولين المصريين، كان على رأسهم رئيس الوزراء المصري، إلى جانب نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث عبروا عن إعجابهم بالدور الرائد الذي تقوم به إمارة الشارقة في نشر وتعزيز الثقافة العربية حول العالم.



وعبر رئيس الوزراء المصري عن امتنانه برسالة الود التي نقلها العامري بالنيابة عن صاحب السمو حاكم الشارقة، وأعرب فيها صاحب السمو عن اعتزازه وتقديره الكبير للدولة المصرية رئيسا وحكومة وشعبا، فيما أكد مدبولي بدوره على المكانة المماثلة لصاحب السمو لدى مصر والمصريين.



وعلى هامش مشاركة الهيئة، اجتمع العامري مع وزيرة الثقافة المصرية د.نيفين الكيلاني لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النشر والتبادل الثقافي، مشيدة بحجم المشاركة التي تمثلها دولة الإمارات العربية المتحدة ليس في المعرض فحسب، بل وعلى كافة المستويات، في حين قدم العامري عددا من المقترحات لتعزيز التعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، كما دعا د.نيفين الكيلاني ود.أحمد بهي الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب للمشاركة في مهرجان الشارقة القرائي للطفل في دورته المقبلة.



وقال العامري: تجسد مشاركتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب، رؤية صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تعزيز التعاون بين المراكز الثقافية في المنطقة، التي تأتي مصر في القلب منها، لما تمثله من مكانة راسخة وثقل حضاري لا يمكن للثقافة العربية أن تزدهر من دونه، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود الرامية إلى تحقيق النهضة الشاملة، عبر تنفيذ المزيد من خطط التعاون الثقافي، بما يمكن الحضارة العربية من لعب دورها المحوري بين الحضارات الإنسانية كافة.



من جانبها، قالت د.نيفين الكيلاني: الشارقة شريك أساسي في الحراك الثقافي والإبداعي في جمهورية مصر العربية، وهذا ليس بغريب عن صاحب السمو حاكم الشارقة، لدعمه الدائم للثقافة المصرية على مدار سنوات طويلة، مؤكدة على أهمية حضور «هيئة الشارقة للكتاب» في دورات معرض القاهرة الدولي للكتاب انطلاقا من هذه الشراكة التي تعكس قوة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين.



وأكد وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي على الحضور الواسع لدولة الإمارات العربية المتحدة في مصر، ودعمها لمختلف القطاعات والمجالات، وقال «أحد الأهداف الأساسية لمعرض القاهرة للكتاب هو إتاحته المجال لأشقائنا في الدول العربية لعرض الثقافة والتراث العربي الكبير، ومناقشة حاضر ومستقبل الثقافة العربية، التي لابد لها أن تمارس دورها المهم كقوة تواجه التحديات العالمية».



ويعتبر معرض القاهرة الدولي للكتاب من أبرز الفعاليات الثقافية عربيا ودوليا، حيث انطلقت دورته الأولى العام 1969 احتفالا بمرور ألف عام على تأسيس مدينة القاهرة في العصر الفاطمي، ونظرا للتطورات المستمرة لتوسيع طاقته الاستيعابية، انتقل المعرض عام 2019 من مقره السابق في أرض المعارض بمدينة نصر، إلى مقر جديد في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، لمواكبة الإقبال الواسع على حضوره سواء من الزوار أو دور النشر.