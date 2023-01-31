خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان لدينا 63 حالة مفصل حوض وركبة

أنصح الذين يحتاجون إلى تبديل مفصل الحوض بالإقدام على هذه الخطوة دون تردد



كشف استشاري العظام وتبديل المفاصل في مستشفى جابر الأحمد د. سلامة عياد، عن نجاح عملية تجرى للمرة الأولى في الكويت لمريض كان يعاني من كسر في مفصل الحوض، وخشونة شديدة في مفصل الركبة، ويبلغ من العمر 82 عاما، مشيرا إلى أن العملية تمت بنجاح والحمدلله.



وأضاف: في الأحوال العادية نبدل مفصل الحوض بمفرده، ومن ثم مفصل الركبة بمفرده، لكن هذا المريض كان يعاني من آلام شديدة وتقييد في حركة الركبة، وأعطيناه خيارا بأن نجري العمليتين في آن واحد.



وأكد عياد أن المستشفى الآن لديه 20 حالة، وهذا رقم لا يستهان به، ونحاول أن نغطي جميع المستشفيات المساندة لنا مثل مستشفى العدان ومستشفى الجهراء، مبينا أنه في خلال الأشهر الثلاثة الماضية كان لدينا 63 حالة تبديل مفصل حوض و ركبة ، ولدينا فريق كامل بمستشفى جابر يقوم بهذه المهمة على أكمل وجه.



ونصح عياد المرضى الذين يحتاجون إلى تبديل مفصل الحوض بالإقدام على هذه الخطوة من دون تردد لأنها عملية تعتبر افضل تدخل جراحي عالميا، وانها مثبتة ومدشنه بالأبحاث لتثبت ذلك، وتعطي نتائج نجاح ممتازة تفوق الـ ٩٩ في المئة نجاحا ونتائج رضاء مرضى مشابهة.



وقال د. عياد إن مستشفى جابر الأحمد من المستشفيات التي تتعاون بها جميع الأقسام ليصب كل ذلك في صالح المريض وخدمته.



وذكر أن مستشفى جابر منذ نهاية جائحة كورونا دشن العمل في قسم العظام بالكامل، ولله الحمد أصبح لدينا الإمكانية لتبديل المفاصل، موضحا أن الأرقام لاتزال صغيرة ومحدودة لأن المعدات لاتزال على وصول، وهي تصل تباعا حاليا أولا بأول.



ووجه عياد الشكر الى الطاقم الطبي والتمريضي والمساند في مستشفى جابر لدورهم الفعال في إنجاح هذه العمليه والعمليات الأخرى بالمستشفى. كما وجه الشكر إلى وزارة الصحة على الجهود المبذولة في سبيل توفير كل التقنيات العالمية الحديثة في مجال العظام .