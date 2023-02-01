

يسعى باريس سان جرمان، متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، لنفض غبار اخفاقاته والعودة إلى سكة الانتصارات بعد مباراتين لم يذق خلالهما طعم الفوز عندما يحل ضيفا على مونبلييه اليوم ضمن منافسات المرحلة الـ 21، حيث يعاني رجال المدرب كريستوف غالتييه جماعيا.

وأعلن باريس سان جرمان أمس معاناة نيمار من إجهاد عضلي، ليصبح من المتوقع غياب المهاجم البرازيلي عن رحلة الفريق لمواجهة مونبلييه.

ويأمل لنس أن يتابع ضغوطاته على حامل اللقب عندما يستقبل نيس العاشر (28 نقطة)، في أسبوع حاسم يحل فيه ضيفا على مرسيليا في المرحلة الـ 22.

ويحل مرسيليا الثالث (43 نقطة) ضيفا على نانت، على أمل أن يحصد النقاط الثلاث للبقاء ضمن دائرة المنافسة بعد تعادله مع موناكو 1-1 في المرحلة الماضية.

وفي باقي المباريات، يلعب أنجيه مع أجاكسيو، ورينس مع لوريان، وتولوز مع تروا، وليل مع كليرمون فيران، وموناكو مع أوكسير، ورين مع ستراسبورغ، وليون مع بريست.



إيطاليا



تعادل أودينيزي مع ضيفه فيرونا 1-1 ضمن المرحلة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم. وتقدم فيرونا بهدف عكسي سجله البرازيلي رودريغو بيكاو مدافع أودينيزي بالخطأ في مرماه في الدقيقة الرابعة، ثم تعادل الألماني الشاب لازار ساماردزيتش لأودينيزي في الدقيقة 21.



وفي منافسات كأس إيطاليا، يلعب اليوم فيورنتينا مع تورينو، وروما مع كريمونيزي ضمن الدور ربع النهائي.