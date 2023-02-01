أعلن أمين ســـر مجلس إدارة نقابـــة العاملـــين بمؤسســــة البتــرول الكويتية عايد الفضلي انتهاء النقابة في اجتماعها الأول الذي عقد يوم الاثنين الماضي بتشكيل هيئة المكتب ولجانها والتي جاءت بعد أن قامت جمعيتها العمومية العادية باعتماد عضوية وتزكية (11) مرشحا تقدموا لعضوية مجلس الإدارة للدورة النقابية (يناير 2023 ـ يناير 2026). وأشار الفضلي إلى أن وقوف الجمعية العمومية بمختلف توجهاتها صفا واحدا خلف 11 مرشحا لعضوية مجلس إدارة نقابتها، إشارة واضحة على دعمهم اللامحدود لمجلس الإدارة الجديد للتصدي للتحديات والأولويات التي تصب في مصلحة موظفي المؤسسة، وقد جاء تشكيل الهيئة الإدارية واللجان على النحو التالي:



1 ـ أحمد المنيع ـ رئيسا.



2 ـ جاسم المطوع ـ نائبا للرئيس.



3 ـ عايد الفضلي ـ أمين السر ورئيس لجنة شؤون المؤسسة.



4 ـ سليمان العبد الجليل ـ أمين السر المساعد.



5 ـ محمد عادل خريبط ـ أمين الصندوق.



6 ـ عبدالعزيز يعقوب الكندري ـ رئيس اللجنة الاجتماعية والإعلامية.



وعضوية كل من: فهد خليل الشبيلي، علي صبيح الكاظمي، فهد عوض الرشيدي، خالد غنام الجمهور، ووليد ربيع النومس.



وفي ختام تصريحه، أكد الفضلي أن نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية سوف تكون بمشيئة الله الحصن المنيع للدفاع عن مصالح العاملين بمؤسسة البترول الكويتية كافة والذود عن مكتسباتهم على اختلاف مستوياتهم ومسؤولياتهم الوظيفية، وأنها ستسلك جميع الطرق المشروعة التي تحقق أهدافها بما يضمن حماية ونمو حقوق العاملين بالمؤسسة، كما أشار الى أن مجلس إدارة النقابة سيسعى لتعزيز العلاقة مع الإدارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية برئاسة الشيخ نواف السعود الصباح في سبيل تحقيق الأهداف والطموحات التي يتطلع لها كل موظفي مؤسسة البترول الكويتية.