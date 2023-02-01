

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن نتائجها المالية للعام 2022، حيث انخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 18.3%على أساس سنوي إلى 24.2 مليون دينار، مقارنة بإيرادات تشغيلية بلغت 29.7 مليون دينار في 2021.



وأوضحت الشركة في بيان صحافي، أن محفظة الأصول الخاصة بالمجموعة سجلت في 2022 أرباحا قبل تكاليف التمويل والضريبة والاستهلاك والإطفاء بلغت 1.3 مليون دينار، بالرغم من ارتفاع المخصصات والانخفاض بقيمة الأصول والظروف الصعبة التي عصفت بالأسواق العالمية.



وسجلت المجموعة صافي خسائر خاصة بمساهمي الشركة الأم قدرها 4.4 ملايين دينار في العام 2022، مقارنة بصافي أرباح قدرها 1.5 مليون دينار في 2021، فيما سجلت المجموعة صافي خسائر من العمليات التشغيلية قدرها 0.2 مليون دينار في 2022، مقارنة بأرباح قدرها 3.8 ملايين دينار في 2021.



وبلغت خسائر المجموعة من العمليات المستمرة 2.7 مليون دينار في 2022، مقارنة بأرباح قدرها 0.2 مليون دينار في 2021، وانخفضت إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 5.5% على أساس سنوي إلى 24.4 مليون دينار في 2022 مدعومة بانخفاض المصاريف بقطاعي التكنولوجيا والصناعات الدوائية.



وبلغ إجمالي الأصول 256 مليون دينار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 288 مليون دينار في ديسمبر 2021، واستقر إجمالي حقوق الملكية للشركة الأم على 165 مليون دينار في ديسمبر 2022، مقارنة بـ 187 مليون دينار في ديسمبر 2021.



وانخفض إجمالي الدين بالنسبة لحقوق الملكية إلى 0.18 مرة في ديسمبر 2022، من 0.21 مرة في ديسمبر 2021، كما انخفض صافي أصول المحفظة إلى 209 مليون دينار في العام 2022، مقارنة بـ 234 مليون دينار في 2021.