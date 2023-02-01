البورصة تجذب استثمارات الصناديق الاستثمارية العالمية بعد وضعها على خريطة الأسواق الناشئة

استثمارات الصندوق بدأت بالكويت عند 30 مليون دولار.. لتقفز إلى مستويات مرتفعة بنهاية العام



أحمد مغربي



تزامنا مع الارتفاعات التي حققتها بورصة الكويت خلال 2022 في ظل إقبال المتعاملين بالسوق بمختلف شرائحهم سواء أفراد، أو مؤسسات وشركات، أو صناديق استثمارية، أو محافظ عملاء، وبمختلف جنسياتهم محليين أو خليجيين، إضافة إلى الأجانب، شهدت استثمارات صندوق النرويج السيادي في الأسهم الكويتية قفزة كبيرة خلال العام الماضي بنحو 70% لتبلغ 809.3 ملايين دولار مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 476.8 مليون دولار خلال 2021.



وجاءت الزيادة الكبيرة في قيمة استثمارات الصندوق السيادي النرويجي (أكبر الصناديق السيادية العالمية) في الأسهم الكويتية بعد الاداء الإيجابي للبورصة والتي حققت مكاسب 5.4 مليارات دينار بنسبة ارتفاع 13%، فضلا عن السيولة التي بلغت 14.8 مليار دينار بارتفاع 14% عن العام 2021.



وجاءت قفزة استثمارات صندوق الثروة السيادي النرويجي في 13 سهما في بورصة الكويت خلال العام الماضي لتبلغ أعلى مستوى تاريخي منذ دخول الصندوق كمستثمر في بعض الأسهم الكويتية وتحديدا في عام 2013.



وتاريخيا بلغت استثمارات الصندوق في عام 2020 نحو 333.47 مليون دولار، وبلغت في عام 2019 نحو 492.3 مليون دولار، وفي عام 2018 بلغت 152.9 مليون دولار، وفي عام 2017 بلغت 130.2 مليون دولار، وقد بدأت استثمارات الصندوق في الأسهم الكويتية خلال عام 2013 عند مستوى 30 مليون دولار.



وتظهر قفزة الاستثمارات النرويجية في الكويت ثقة كبيرة بالأسهم الكويتية، بعد ترقية السوق لمصاف الأسواق الناشئة بالانضمام الفعلي لمؤشر ستاندر آند بورز داو جونز، والترقية الرسمية لمؤشر MSCI، والتحسينات المستمرة التي تنفذها منظومة السوق المتمثلة في هيئة أسواق المال وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة، ما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي.



وتفصيليا جاء بنك الكويت الوطني في صدارة الأسهم، حيث بلغت استثمارات الصندوق 267.2 مليون دولار خلال 2022 مقارنة مع 104.3 ملايين دولار خلال 2021، وجاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) في المرتبة الثانية بقيمة استثمارات بلغت 134.9 مليون دولار، علما بان الصندوق لم يستثمر في اسهم «بيتك» خلال العامين الماضيين.



أما ملكية الصندوق في سهم بنك الخليج فبلغت 95.69 مليون دولار خلال 2022 مقارنة مع ملكيات بلغت نحو 90 مليون دولار خلال 2021، ثم جاءت شركة المباني في المرتبة التالية بقيمة استثمارات بلغت 69.48 مليون دولار خلال العام الماضي مقارنة بقيمة استثمارات بلغت 50.7 مليون دولار خلال العام السابق، أما استثمارات الصندوق في شركة هيومن سوفت فقد بلغت 66.1 مليون دولار خلال 2022 مقارنة باستثمارات بلغت 61.4 مليون دولار.



وبلغت استثمارات الصندوق في شركة طيران الجزيرة ما قيمته 65.6 مليون دولار بالمقارنة مع استثمارات بلغت 26.9 مليون دولار خلال العام السابق، أما شركة الاتصالات المتنقلة (زين) فبلغ حجم الاستثمارات 38.8 مليون دولار بالمقارنة مع 30.6 مليون دولار، ثم بورصة الكويت بقيمة استثمارات بلغت 35 مليون دولار خلال 2022 مقارنة مع استثمارات بلغت 32 مليون دولار.



إلى ذلك، كشف الصندوق أن قيمة استثماراته في شركة أجيليتي بلغت 11.8 مليون دولار مقارنة مع 6.7 ملايين دولار في 2021.



ودخلت شركة على الغانم وأولاده للسيارات ضمن القائمة خلال العام الماضي للمرة الأولى حيث بلغت قيمة الملكيات 10.67 ملايين دولار، وجاء بنك برقان بقيمة استثمارات للصندوق بقيمة 4.9 ملايين دولار مقارنة باستثمارات بلغت 2.4 ملايين دولار.



ثم شركة بوبيان للبتروكيماويات باستثمارات بلغت 4.6 ملايين دولار، مقارنة مع استثمارات بلغت 879 ألف دولار خلال 2021، وجاء أخيرا بنك بوبيان باستثمارات بلغت 4 ملايين دولار، وذلك للمرة الأولى.



ويبدو أن الثقة الأجنبية في أسواق المال الكويتية والكيانات التشغيلية المتداولة فيها سجلت ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الأخيرة، وذلك في ظل خطط التطوير التي يتم تفعيلها على أرض الواقع، والتي تمثل ضمانات لاستثمار مستقر وآمن، كما أن السوق الكويتي بات مثالا يحتذى للأسواق الأخرى.



ويعتبر صندوق الثروة السيادية النرويجي أو ما يعرف رسميا بالصندوق الحكومي لمعاشات التقاعد - العالمي من أنجح الصناديق السيادية في العالم من حيث القوة وتنويع محفظة الاستثمارات والعائدات.



164 مليار دولار خسائر



من جهة ثانية، أعلن صندوق الثروة السيادي النرويجي عن خسارة قياسية بلغت 164 مليار دولار لعام 2022، علما بأن أكبر خسارة سابقة له بلغت 63.3 مليار دولار عام 2008، وبلغ العائد على الاستثمار للصندوق سالب 14.1% العام الماضي، على خلفية تأثر الأسواق بالحرب في أوروبا والتضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة.



يذكر أن الصندوق النرويجي يمتلك حصصا في حوالي 9300 شركة على مستوى العالم، ويستثمر في الأسهم والسندات والعقارات غير المدرجة ومشاريع الطاقة المتجددة.