

يعقوب العوضي



حسم فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية موقعته مع العربي بفوزه عليه بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، ضمن منافسات الدوري الممتاز للكرة الطائرة، وبذلك يتصدر «الملكي» الترتيب العام برصيد 21 نقطة بينما تجمد رصيد العربي عند 17 نقطة في المركز الثالث، فيما فاز كاظمة على برقان بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى 20 نقطة مضيقا الخناق على الأصفر ومحتلا وصافة الترتيب، فيما تجمد رصيد برقان عند 5 نقاط.

ويلعب غدا كاظمة مع الكويت، فيما يلتقي برقان مع الساحل.