

عبدالعزيز جاسم



انضم لاعب الوسط الأردني أنس العوضات إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر بعد وصوله أمس الأول إلى الكويت، حيث كان في استقباله إداري الفريق محمد العنزي، وبذلك يتبقى وصول المهاجم البرازيلي غوستافو ألميدا لتكتمل صفوف «العنابي».



وكانت إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني بقيادة د.محمد المشعان قد قررت التخلي عن خدمات البرازيليين جونيور تاكو وفرانسيسكو توريس لعدم الاقتناع بمستواهما وكذلك المهاجم النيجيري دينيس سيسوجه للإصابة وتم تعويضهم بالأردنيين أحمد سمير وأنس العوضات والبرازيلي غوستافو. كما أعلن النادي التعاقد مع المدافع جاسم عتيق قادما من كاظمة.