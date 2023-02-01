

عبدالعزيز جاسم



تعاقدت إدارة نادي القادسية مع لاعب الوسط الأردني محمود المرضي الذي سبق أن لعب في صفوف العربي في العام 2017.



وبذلك يكون «الأصفر» قد تعاقد مع 4 لاعبين في الانتقالات الشتوية وهم: المالي ابراهيما تانديا والفرنسي عبدالواحد سيسوكو والفلسطيني ياسر حمد ومحمود المرضي ليحلوا بدلا من الأردني عدي الصيفي والبوركيني باتريك مالو والألباني لورانس تراشي والعاجي سيدريك هنري، ويعتبر المهاجم العاجي مامادو سورو المحترف الوحيد الذي حافظ على مركزه في الفريق.



وجاءت صفقة المرضي في اللحظات الأخيرة بعد التخلي عن مواطنه عدي الصيفي الذي خرج في فيديو مصور قال فيه: «مصدوم من القادسية الذي ظلمني وأنهي تعاقدي قبل إغلاق باب الانتقالات بيوم واحد وهو أمر سيحرمني من لعب كرة القدم لما يقارب من 6 أشهر»، مشيرا إلى أنه قبل شهرين، وتحديدا بعد الخسارة أمام الساحل في دوري زين الممتاز، تحدث مع الجهاز الإداري لبحث إن كانت هناك رغبة في فسخ التعاقد لاستقطاب محترفين آخرين، ثم عدت قبل 20 يوما وكررت ذات الأمر لكن الرد كان بأنهم يرغبون في بقائي.



وبين الصيفي أن إنهاء التعاقد بمثل تلك الطريقة بمنزلة إنهاء لمسيرته في الملاعب بسبب صعوبة إيجاد فريق بديل لضيق الوقت وقبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية بساعات.