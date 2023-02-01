

يحيى حميدان



أبرمت إدارة فريق الكرة بنادي برقان 3 صفقات محلية دفعة واحدة تمثلت في ضم الحارس أحمد الفضلي واللاعبين محمد القحطاني وعبدالله العامر قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية أمس.



وتنتظر إدارة «الذهبي» نتيجة الفحوص الطبية التي خضع لها المهاجم البرازيلي تايلون نيكولاس للوقوف على حجم إصابته وفترة غيابه عن الفريق لاتخاذ قرار حول تبديله بمحترف أجنبي آخر قبل إغلاق فترة الانتقالات الشتوية في ساعة متأخرة من مساء أمس.



وفضلت إدارة برقان الحفاظ على كامل المحترفين الأجانب وهم التونسي رامي بوشنيبة والبرازيلي ويسلي سانتوس والنيجيري دافيد إيتو والأردني حمزة الصيفي.



ويواصل «الذهبي» استعداداته للقاء الصليبخات في الجولة العاشرة من دوري «زين» للدرجة الأولى الثلاثاء المقبل، وسط محاولات لتجهيز المصابين حمود السهلي وتركي المطيري وبوشنيبة بعد إصابته بثلاث غرز في الرأس خلال لقاء كاظمة (0-2) الأخير ضمن الدور ربع النهائي من مسابقة كأس سمو الأمير.



ويغيب الصيفي عن صفوف برقان في لقاء الصليبخات، وذلك لحصوله على بطاقة حمراء.