

منصور السلطان



استطاع رجال مباحث الفروانية ضبط مطلق النار من سلاح رشاش في تقاطع منطقتي الفردوس وصباح الناصر مقابل السجن المركزي قبل 3 أيام وكذلك السلاح المستخدم بالواقعة، وبحسب مصدر أمني فإن المتهم يعمل عسكريا بوزارة الداخلية ويبلغ من العمر 30 عاما.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر أمني لـ«الأنباء» بأنه بعد تداول مقطع فيديو لشخص يترجل من سيارة نوع «جيب» حاملا بيده سلاح رشاش ويطلق النار عشوائيا معرضا حياته وحياة الآخرين للخطر، باشر رجال مباحث محافظة الفروانية بالبحث والتحري على مدى



3 أيام حتى استطاعوا تحديد هويته حيث تبين انه مواطن يعمل عسكريا بوزارة الداخلية يبلغ من العمر 30 عاما يقطن في منطقة الفردوس، وبعد جمع المعلومات والتأكد من وجوده في المنزل تم اصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة منزله وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في اطلاق النار. وخلال التحقيق معه اعترف بأنه قام بإطلاق النار ابتهاجا بزفاف صديقه ولم يقصد أو ينوي ان يرعب مرتادي الطريق. وعليه تمت احالته والسلاح المضبوط الى النيابة العامة.