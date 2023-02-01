

قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والتعاون الدولي السفير حمد المشعان الاثنين إن مجلس الأمن سيناقش في مارس المقبل ملف العقوبات المفروضة على ثلاثة مواطنين كويتيين بعد تقديم أمين المظالم تقريره المبدئي.



وأكد المشعان في تصريح صحافي على هامش حفل سفارة أستراليا لدى البلاد بمناسبة اليوم الوطني الأسترالي ردا على سؤال حول جهود الوزارة لرفع أسماء المدرجين من المواطنين الكويتيين من قوائم مجلس الأمن المعنية بمكافحة الارهاب أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير من وزارة الخارجية وعلى رأسها الوزير الشيخ سالم العبدالله ونائبه السفير منصور العتيبي لرفع العقوبات عن المواطنين الثلاثة.



وفيما يتعلق بالعلاقات الكويتية - الأسترالية، ذكر المشعان أنها بدأت عام 1974 وتخللها كثير من الاتفاقيات وصلت إلى 11 اتفاقية وعدد طلاب يفوق 500 طالب، فيما بلغت قيمة الاستثمارات أكثر من 16 مليار دولار أميركي في قطاعي النفط والاستثمار.



وقال إن أستراليا تعد أحد مصادر الأمن الغذائي للكويت، مستذكرا الدور الذي لعبته في تأمين المخزون الغذائي خلال جائحة (كورونا).



من جانبها، أكدت السفيرة الأسترالية لدى الكويت ميليسا كيلي في كلمة خلال الحفل أهمية الشراكة الكويتية - الأسترالية التي تأسست على ثلاث ركائز رئيسية وهي الأمن الغذائي والاستثمار والتعليم.



وأعربت كيلي عن شكرها وتقديرها لوزارة الخارجية الكويتية وجميع الشركاء الكويتيين «على ما قدموه للسفارة الأسترالية في الكويت وخصوصا في الأشهر الستة الماضية» منذ توليها منصب سفيرة استراليا لدى البلاد.