عبدالعزيز الفضلي



أصدرت وزارة التربية قرارا يقضي بفتح باب النقل لفترة استثنائية من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة العربية وبالعكس اعتبار من يوم الأحد 5 فبراير حتى نهاية دوام يوم الخميس 16 فبراير لرياض الأطفال وطلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة المقيدين بالصفوف من الأول إلى التاسع وبنفس الشروط والضوابط المتبعة. وأضافت التربية في قرارها الذي تلقت «الأنباء» نسخة منه بأنه يسمح بالنقل لطلاب المرحلة الثانوية المقيدين بالصفوف من العاشر إلى الثاني عشر من مدارس التعليم الخاص (الأهلية) العربية إلى مدارس التعليم العام فقط بشرط مطابقة مواد الاختيار الحر.