زكَّى المجلس الاستشاري في جامعة الملك فيصل في تشاد الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي نائباً أول للمجلس الاستشاري في الجامعة التي تأسست في العام الدراسي 1411 - 1412هـ/ 1991 – 1992م بجهود وطنية قام بها مجموعة من المهتمين بتطوير التعليم العربي والإسلامي في جمهورية تشاد.

وفي هذا الصدد، توجه العتيبي، في تصريح له، بالشكر إلى المجلس الاستشاري على هذه التزكية، مشيراً إلى أن هذا الاختيار يعكس الثقة في العمل الخيري الكويتي بشكل خاص، والعمل الخيري العربي والإسلامي، وقال: إن نماء الخيرية تشارك الجامعة في رسالة التعليم باعتبارهما روافد مهمة في تنمية المجتمعات من خلال دعم نماء الخيرية للتعليم والمراكز الإسلامية والثقافية وغيرها لتأدية دورهما في محاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية.

وأوضح العتيبي أن نماء الخيرية وضعت المشاريع التعليمية نصب أعينها باعتباره القاطرة الخيرية التي تستهدف تحقيق أهدافها التنموية في الدول التي تعمل بها من خلال تبني مشاريع نوعية في مجال التعليم لتخريج كوادر تقوم بالمساهمة في تنمية مجتمعاتها، بجانب أن ذلك من شأنه دعم العلاقات الكويتية مع دول العالم على المستوى البعيد من خلال تقديم خدمات نوعية تتمثل في التعليم والبناء التنموي.

يذكر أن العتيبي أحد رموز العمل الخيري والإنساني في الكويت، فهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق، وقد شغل العديد من المناصب، منها مدير لجنة زكاة الرقة التابعة للأمانة العامة للجان الزكاة، ورئيس قسم الأيتام في جمعية العون المباشر، ورئيس قطاع أفريقيا في جمعية الرحمة العالمية، ويشغل حالياً الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية، كما حصل على وسام "فارس"، وهو أعلى وسام على مستوى جمهورية جيبوتي والمقدم من رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.

كما حصل على عضوية العديد من المؤسسات، حيث إنه عضو في مجلس الأمناء بجامعة أفريقيا العالمية، وعضو مؤسس في جمعية ملتقى الكويت الخيري، وعضو مجلس إدارة للعديد من المؤسسات التنموية والإغاثية الأفريقية التي تعمل في الجوانب التعليمية والطبية والصناعية والزراعية.