قال محامي الرئيس الاميركي جو بايدن امس إنه لم يعثر على أي وثائق مصنفة سرية خلال عملية تفتيش أجرتها سلطات إنفاذ القانون في منزل الرئيس في ولاية ديلاوير.



وأوضح المحامي بوب باور في بيان عقب عملية البحث «لم يعثر على أي وثائق مصنفة سرية». لكن المحققين أخذوا «بعض المواد والملاحظات المكتوبة بخط اليد التي يبدو أنها مرتبطة بفترة توليه منصب نائب الرئيس، لمزيد من المراجعة».



جاء ذلك بعد ان أجرت وزارة العدل الأميركية «تفتيشا مخططا» لمنزل بايدن في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير امس.



وفي وقت سابق قال باور، في بيان، «بدعم الرئيس وتعاونه الكاملين، تجري وزارة العدل تفتيشا مخططا لمنزله».



وكتب باور، «بموجب الإجراءات المعيارية لوزارة العدل، ولصالح الأمن التشغيلي والنزاهة، سعت الوزارة إلى القيام بهذا العمل دون إشعار عام مسبق، واتفقنا على التعاون».



وتابع المحامي، «التفتيش هو خطوة أخرى في عملية شاملة وفي الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم الدعم والتسهيل بشكل كامل. سيتوفر لدينا مزيد من المعلومات في ختام التفتيش».