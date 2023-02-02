شاركت جامعة الكويت في الحفل الختامي لمسابقة التحول الرقمي لوزارة النفط (هاكاثون 2022) في دورتها الثانية، والذي أقيم مساء يوم الثلاثاء في فندق جراند حياة - مول 360، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر حامد الملا، وبحضور وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك، ومديرة جامعة الكويت بالإنابة د.سعاد الفضلي، ومسؤولي وزارة النفط، ومسؤولي الشركات النفطية، وأكاديميين من مختلف الجامعات والكليات المشاركة. وقد حصدت جامعة الكويت الجائزة البرونزية في المسابقة، حيث حصل عليها ثلاثة من طلبتها وهم: عبدالعزيز دحام الشمري، وحمد حمدي المطيري، وناصر مرزوق الوعلان. وقد هنأت د.سعاد الفضلي طلبة جامعة الكويت الفائزين بالجائزة البرونزية ضمن الفئة الأولى والتي تضم طلبة وطالبات من مختلف الجامعات في الكويت.