

يعقوب العوضي



يلتقي فريق النادي العربي لكرة اليد اليوم في مواجهة قوية مع فريق كاظمة، وذلك في الـ 5:00 مساء على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الممتاز لكرة اليد. كما تشهد الجولة لقاء يجمع بين القرين (نقطتيــن) مــع برقــان (7 نقاط) في الـ 7:00 على نفس الصالة. ويسعى كاظمة الذي يدخل المباراة برصيد 5 نقاط إلى تحسين ترتيبه العام ومحاولة التقدم بعد تعثره في القسم الأول، ويضم البرتقالي عدة لاعبين مميزين منهم حارس المرمى تركي الخالدي، وإبراهيم الأمير، وسالم عبدالسلام، واحمد مفرح، وسعد الحيدري والحارس محمد متعب.



في المقابل، يتطلع العربي (9 نقاط) للفوز بنقطتي المواجهة، ويضم هو الآخر عددا من العناصر الجيدة مثل سلمان الشمالي، وعبدالله مصطفى، ومهدي الحداد.



وتعتبر المواجهة صعبة على الطرفين، حيث إنهما يسعيان لتعويض ما خسراه من نقاط في القسم الأول من البطولة، ونتيجة اليوم تعد نقطة تحول للفائز.



أما مواجهة القرين مع برقان فلا تقل أهمية، فالقرين يدافع عن وجوده في الدوري الممتاز، وعليه حصد نقاط المواجهة، أما برقان ففي المنطقة الدافئة، ويأمل تحقيق الفوز الذي يدفعه للمنافسة على المراكز المتقدمة.



وضمن الجولة نفسها تعادل أمس اليرموك مع الفحيحيل ٢٤ - ٢٤، وبذلك يرفع اليرموك رصيده الى ٥ نقاط والفحيحيل الى ٨ نقاط.