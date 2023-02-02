

دارين العلي



شارك فريق الضبطية القضائية التابع لوزارة الكهرباء والماء في الحملة المفاجئة على سكراب النعايم التي نفذتها اللجنة المشتركة برئاسة وزارة الداخلية الإدارة العامة للمرور، وشاركت فيها بلدية الكويت ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة والقوى العاملة، حيث تم قطع التيار الكهربائي عن عدد من الحيازات بسبب المخالفات والتعديات المختلفة.



وقال نائب رئيس الفريق أحمد الشمري إن هذه الحملات مستمرة على المناطق الصناعية والحيازات المختلفة للتأكد من التزامها بالقوانين، ووضع حد للتعديات المختلفة سواء على الشبكة الكهربائية او المتعلقة بالجهات الاخرى، مؤكدا ان هذه الحملات تؤتي ثمارها بشكل جيد، وتشكل رادعا لمن تسول له نفسه التلاعب بالقوانين. في السياق نفسه، حررت إدارة الفحص الفني التابعة للإدارة العامة للمرور، خلال الحملة في منطقة سكراب النعايم، 440 مخالفة مرورية، كما تم تسجيل 73 مخالفة.