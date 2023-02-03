

يعقوب العوضي



واصل القادسية صدارته للدوري الممتاز لكرة اليد بعد فوزه بصعوبة على السالمية بنتيجة 26 -25 في اللقاء الذي جمعهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات الجولة الـ10 من البطولة، ورفع «الملكي» رصيده إلى 20 نقطة فيما بقي «السماوي» على رصيده السابق بـ 14 نقطة.



وفي مباراة أخرى، تابع الكويت مطاردته للمتصدر بعد الفوز على الصليبخات 38 - 31 ورفع رصيده إلى 18 نقطة في وصافة الترتيب بينما بقي رصيد الصليبخات على 8 نقاط.



وفي منافسات دوري الدرجة الأولى، فاز خيطان على الشباب 32 -26 ضمن الجولة الـ10 من البطولة ورفع رصيده إلى 16 نقطة مبتعدا بصدارة الترتيب العام عن أقرب منافسيه النصر بـ 3 نقاط فيما توقف رصيد الشباب عند 8 نقاط.



وفي لقاء آخر، فاز الجهراء على التضامن 24-18 ورفع رصيده إلى 5 نقاط بينما بقي رصيد التضامن على نقطتين.



إلى ذلك تواجد في صالة الشيخ سعد العبدالله الطاقماين الإداري والفني للمنتخبات الوطنية بقيادة المدرب المصري والمدير الفني مجدي أبو المجد إلى جانب مدرب الحراس محمد محمود ومدير المنتخبات الوطنية محمد الخميس ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي، وذلك لمتابعة اللاعبين والوقوف على حالتهم البدنية والفنية، وأيضا لإبقاء باب اختيار لاعبي المنتخبات الوطنية مفتوحا.