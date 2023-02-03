

أعلن بنك برقان عن مشاركته في رعاية المباراة النهائية لبطولة كأس ولي العهد لكرة القدم للموسم 2022-2023 والتي ينظمها اتحاد كرة القدم تحت رعاية سمو الشيخ مشعل الأحمد وتجمع بين العربي والسالمية الاثنين المقبل على ملعب جابر الأحمد الدولي.



وتعد رعاية بنك برقان لبطولة كأس ولي العهد جزءا من مبادرته في المسؤولية الاجتماعية وتندرج في إطار جهود البنك لدعم الساحة الرياضية المحلية والمواهب الكويتية، إضافة إلى تعزيز الثقافة الرياضية في المجتمع الكويتي والتركيز على تحقيق التغيير الإيجابي في البلاد.

وتشكل كأس ولي عهد بطولة رسمية سنوية ينظمها اتحاد كرة القدم برعاية سمو ولي العهد وقد بدأت في موسم 1993-1994، وتشكل إحدى البطولات الرئيسية لكرة القدم الكويتية بعد الدوري العام وكأس سمو الأمير.

ويحرص بنك برقان بشكل دائم على رعاية الأحداث الرياضية ودعم الرياضة في الكويت وتعزيز تأثيرها الإيجابي على التنمية الاجتماعية في البلاد.

كما يواصل بنك برقان الحفاظ على برنامج حافل للأحداث والمبادرات الرياضية على مدار العام، كجزء من استراتيجيته الشامـــلة للـــمسؤولــية الاجتماعية.