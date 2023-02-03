

ناصر العنزي



تعود المنافسة في دوري زين الممتاز مرة أخرى بعدما اتسعت رقعتها بين فرق المقدمة، حيث تقام غدا السبت مباراتان ضمن الجولة الـ 12، تجمع الأولى الفحيحيل برصيد 12 نقطة مع النصر بـ 14 نقطة على ملعب ثامر، وتتجه بعدها الأنظار نحو ستاد الصداقة والسلام لمتابعة مواجهة كاظمة بنقاطه الـ 16 مع القادسية برصيد 15 نقطة ومساندة جماهيره التي لن ترضى بغير الفوز للاقتراب أكثر من دائرة الصراع.



ويتطلع فريقا الفحيحيل والنصر لتحقيق النقاط الثلاث لتحسين مركزيهما المتأخرين والابتعاد عن صراع البقاء والهبوط بعدما دخلت البطولة مراحل حرجة لا تتحمل استنزاف النقاط، ويأتي الفحيحيل حتى الآن في المركز التاسع ولا سبيل له سوى الفوز بعدما خسر في آخر مباراة له قبل التوقف أمام القادسية 0-2، ورغم أن أحمر الفحيحيل يملك عناصر جيدة بإشراف المدرب فراس الخطيب غير انه لا يجيد النهايات الصحيحة، أما النصر فهو من الفرق متفاوتة المستوى إلا أنه قادر على تحصين نفسه إذا اشتدت المنافسة وكان آخر فوز له على الساحل برباعية، وينهج مدرب العنابي محمد المشعان عادة اسلوبا هجوميا وبرز من الفريق محمد دحام.



وفي مواجهة كاظمة والقادسية، يتوقع لها الندية والتكافؤ ولن تخلو من الأهداف. البرتقالي يأتي في المركز الثالث واستفاد من تعادل الكويت والعربي أول من امس، حيث إن فوزه سيعزز من موقعه في المنافسة على الصدارة، وتضم صفوفه عناصر محترفة جيدة مثل جاي ديمبلي وعماد الدين غزي، كما يملك مدربه الروماني ايلي ستان عناصر محلية متميزة تساعده في تنفيذ مهامه.



ومن جانبه، فإن الأصفر بات عليه الفوز للابتعاد عن مراكز الوسط والدخول في المنافسة بعدما سجل نتائج مخيبة لآمال جماهيره في الدوري، ويسعى لاعبوه بقيادة مدربهم بوريس بونياك إلى الظفر بالنقاط الثلاث كي لا يتأخر مركزهم، وقد دعم الأصفر صفوفه في الانتقالات الشتوية بأربعة لاعبين محترفين هم الأردني محمود المرضي، والمالي تانديا، والفرنسي سيسيكو، والفلسطيني ياسر حمد.