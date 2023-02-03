

عاطف رمضان



ذكرت مصادر مطلعة في تصريح لـ «الأنباء» ان 6 عقود لصيانة الطرق تم توقيعها من وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز.



وأضافت المصادر ان هذه العقود تم إرسالها من قبل الوزارة إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وذلك للحصول على موافقة جهاز المناقصات لطرحها مناقصات عامة خلال الفترة المقبلة.



وذكرت المصادر ان الوزارة تسعى لطرح مناقصات تخص أعمال صيانة الطرق ‏بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وتسريع إجراءات طرحها‎.‎



وكانت «الأشغال» قامت مؤخرا بحصر جميع الطرق وتحديد طبيعة أعمال الصيانة ‏الضرورية التي تحتاجها لإنجاز أعمال الصيانة للطرق ‏المتضررة في جميع المحافظات‎.‎