دعا رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية د.محمد الحويلة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط د.بدر الملا إلى الدفع نحو قبول جميع المتقدمين للعمل في القطاع النفطي او أكبر عدد ممكن لدعم القطاع بالعمالة الوطنية.



وطالب الحويلة في تصريح صحافي بمعالجة مشاكل اختبارات المتقدمين للتوظيف بالقطاع النفطي من خريجي التخصصات النفطية وعدم وضع اختبارات وشروط تعجيزية. وأوضح الحويلة أن من الشروط التعجيزية، ألا يكون الخريج مسجلا في التأمينات، وألا يكون قد مضى على سنة التخرج 3 سنوات، وشرط العمر ونسب القبول وغيرها من الشروط، معتبرا أن تلك الشروط تهدف إلى الإقصاء وتقليل عدد المجتازين.



وأكد أن المتقدمين للعمل في القطاع لم يدخروا جهدا في سبيل التحصيل العلمي والتخرج وفق التخصصات المطلوبة في المؤسسة، مضيفا إن «التجارب أثبتت كفاءة وقدرة الشباب الكويتي على العمل في هذا القطاع». وشدد على ضرورة دعم سياسة الدولة بتكويت الوظائف النفطية وإلغاء التعاقد مع العمالة الوافدة في ظل توافر العمالة الوطنية، والعمل على عقد دورات تدريبية للطلبة والتنسيق بين الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومؤسسة البترول الكويتية لتطوير آلية القبول وترتيب تواريخ الإعلان عن الوظائف. وقال الحويلة إن أساس نجاح أي قطاع حيوي يعتمد على وجود أبناء الوطن، مطالبا بترجمة ذلك من خلال العمل على الوصول إلى التكويت الكامل للقطاع النفطي.