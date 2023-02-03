

إيمانا منه بأهمية دعم فئة الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم بالقطاع المصرفي والمالي، شارك بنك الكويت الوطني في المعرض الوظيفي «توظف بعد أدائك الخدمة الوطنية العسكرية» الذي نظمته هيئة الخدمة الوطنية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع الكويتية، لمساعدة من أنهى خدمته العسكرية من الشباب لبدء حياتهم المهنية.



وعقد المعرض على مدى يوم واحد وشهد استعراض العديد من الجهات الوظائف الشاغرة للخريجين من المجندين الذين يتمتعون بالمسؤولية والانضباط والمهارات والقيم العالية والتي غرست في نفوسهم أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني: نحن سعداء بالمشاركة في هذا المعرض الوظيفي المهم الذي يهدف إلى فتح المجال أمام أبنائنا الذين أنهوا خدمتهم العسكرية، وتوفير أفضل الفرص الوظيفية لهم للارتقاء بهم في سلم الوظائف المخصصة لخدمة الوطن في كافة المجالات الاقتصادية.



وأشار إلى أن المعرض يشكل أداة حقيقية لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل ومجالاته تماشيا مع الإطار الاستراتيجي وشامل لتوظيف الكويتيين الذي يتوافق مع رؤية 2035.



وأضاف العبلاني أن الوطني وباعتباره أكبر مؤسسة مالية في الكويت يواصل تكريس موقعه الريادي بين كل مؤسسات القطاع الخاص من حيث توظيف العمالة الوطنية، حيث دأب الوطني على استقطاب الطاقات البشرية وتدريبها وصقل مهاراتها وتأهيلها للعمل المصرفي.



وشدد على أن استراتيجية الوطني في التوظيف ترتكز على التنوع وتكافؤ الفرص وجذب أفضل المواهب وتدريبهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بأفضل البرامج، حتى يتمكنوا من بناء مسيرة مهنية ناجحة تساعدهم على تبوؤ مناصب قيادية داخل البنك في المستقبل، وهو ما يجعل الوطني جهة العمل المفضلة في القطاع الخاص بين أوساط الكويتيين حديثي التخرج كما يتمتع البنك بأعلى معدلات الاحتفاظ بالموظفين الكويتيين.



وأشار العبلاني إلى أن الوطني لا يقدم مجرد فرص وظيفية، وإنما يوفر مسارا ومستقبلا وظيفيا واعدا بما يتميز به من موارد وبرامج تدريبية احترافية تواكب المعايير العالمية وتساهم في صقل مهارات وكفاءات الشباب.