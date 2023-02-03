أعلن مصرف سورية المركزي أمس خفض قيمة الليرة أمام الدولار إلى 6650 بعدما كانت 4500. ومقابل اليورو بـ 7328.97 ليرة.

وبحسب نشرة الأسعار الجديدة للحوالات الخارجية، بات سعر صرف الدولار في المصرف المركزي وللمرة الأولى منذ عام 2011 مساويا لسعر صرفه في السوق السوداء، في حين أبقى «المركزي» على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي للمصارف العاملة، وشركات ومكاتب الصرافة عند 4522 ليرة، وهو السعر الذي حدده في 2 يناير الماضي، كما أبقى على سعر البدلات العسكرية عند 4500 ليرة.



ويسمح القرار الذي يحمل الرقم 144، بموجبه للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية (كاش)، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول في السوق السوداء.



وبحسب قرار المركزي، يحقق هذا القرار ميزات مهمة إضافة إلى تعديل سعر الحوالات والتصريف، وتسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف، ورفع سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية كالويسترن يونيون.



وأصبحت المساعدات المالية الفردية المحولة من الخارج شريان الحياة لآف الأسر السورية بعد انهيار قيمة العملة لمستويات تاريخية، تزامنا مع ارتفاع جنوني في الأسعار.