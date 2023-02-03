دارين العلي



أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان عمليات الصيانة في محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تجري وفق البرامج الموضوعة في فترة الصيانة الشتوية، حيث ينخفض حجم الاستهلاك، وذلك استعدادا للموسم المقبل. وقالت المصادر انه تم الانتهاء من الثلث الأول من البرامج سواء لوحدات الإنتاج الكهربائية او المقطرات المائية، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى الآن أكثر من 31% بالنسبة للمقطرات و32 بالنسبة لوحدات الإنتاج الكهربائي في المحطات الـ 6 التابعة للوزارة. وأوضحت المصادر ان برنامج الصيانة لهذا العام يشمل صيانة 90 وحدة توليد كهربائية، اي 83% من إجمالي الوحدات وصيانة 57 وحدة تقطير، بما يعادل 97% من إجمالي وحدات التقطير. ولفتت إلى ان عمليات الصيانة تشمل أيضا إضافة إلى صيانة وحدات تحلية المياه بتقنية التناضح العكسي في الزور الجنوبية والشويخ.



وأكدت المصادر أن العاملين في محطات القوى من مهندسين وفنيين وبالتنسيق مع مقاولي عقود الصيانة يشاركون في عمليات الصيانة والإشراف على جميع الأعمال الخاصة بها.