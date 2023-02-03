القاهرة - هناء السيد



شهدت أجنحة الكويت بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54 التي تحمل عنوان «معا نقرأ.. نفكر.. نبدع» إقبالا متميزا من الجمهور المصري والعربي المتواجد بالقاهرة. وأكد مدير إدارة معارض الكتاب ومدير معرض الكويت الدولي للكتاب سعد العنزي في تصريح خاص لـ«الأنباء» عمق العلاقات الثقافية الممتدة والمتجذرة بين إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب والهيئة المصرية العامة للكتاب والحرص على تبادل المشاركة في المعارض المختلفة بالبلدين الشقيقين. وذكر ان الأهمية الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب كونه أحد أكبر المعارض العربية بمنطقة الشرق الأوسط واقدمها.



وأضاف العنزي أن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب يشارك في المعرض بجناحين الأول في القاعة الرئيسية للمعرض، أما الآخر لبيع إصدارات المجلس الدورية فهي «من المسرح العالمي» و«عالم الفكر» و«عالم المعرفة» و«إبداعات عالمية» و«الثقافة العالمية» ومجلة «العربي» وكذلك «العربي الصغير» بالإضافة إلى الدراسات الخاصة بإدارة البحوث والدراسات والتخطيط والسلسلة التراثية الخاصة «من التراث العربي».



وتبلغ إصدارات المجلس الوطني للثقافة والآداب ما يزيد على 300 اصدار مختلف، كما شاركت جامعه الكويت بجناح كبير يضم إصدارات متنوعة شهدت إقبالا شديدا.



وأضاف العنزي أن مشاركة الكويت في هذا المعرض تأتي لإبراز دور الكويت الثقافي في المحافل الثقافية وحرصها على دعم الثقافة العربية وإفادة القراء والباحثين من خلال الإصدارات الثقافية والدراسات العلمية .



وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض، واسم الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.



والجدير بالذكر أن معرض القاهرة للكتاب هذا العام يضم 1047 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.