دارين العلي



اختتم مكتب الشهيد أمس الأول بطولة كرة القدم اولى فعالياته الخاصة بالاحتفالات الوطنية بفوز مجموعة شهداء الدعية بالبطولة على ملاعب نادي اليرموك.



وأكد الوكيل المساعد بالديوان الاميري مدير عام مكتب تكريم الشهداء ورعاية أسرهم صلاح العوفان حرص القيادة السياسية لإبراز احتفالات الأعياد الوطنية وحرص وزير شؤون الديوان الاميري رئيس مجلس الأمناء الشيخ محمد العبدالله ان تكون هذي الاحتفالات مميزة للكويت ولتخليد بطولات شهداء الكويت الابرار عبر تلك الفعاليات وأبرزها هذا العام بطولة كرة القدم.



وقال العوفان ان البطولة شارك فيها 16 فريقا لفئات عمرية مختلفة تتراوح من 10 الى 14 سنه تزامنا مع الاحتفالات الوطنية للكويت حيث ارتأى المكتب ان تدون الفرق بأسماء مجموعات المقاومة التي كافحت العدوان الغاشم مشيدا بالبطولة والاقبال الكبير عليها ما يدل على تعطش الجمهور للمشاركة للفعاليات الوطنية بأنواعها مؤكدا انها رسالة أوصلها المكتب للجمهور ولفئة البراعم لبيان رمزية الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من اجل الكويت.



بدورها، قالت رئيسة قسم الانشطة في مكتب الشهيد هديل الشريعان ان هذه البطولة أقيمت خصيصا لتخليد شهداء الكويت وشارك بها فرق عديدة لكرة القدم على مدى يومين وهذه المرة الاولى التي تقام فيها بطولات رياضية كروية في موسم الاعياد الوطنية مؤكدة على حرص المكتب على اقامة مثل هذه الفعاليات التي سيتم تطبيقها الموسم القادم.



وقالت: المركز الأول فريق مجموعة شهداء الدعية حصل على جائزة قدرها 1800 د.ك أما فريق مجموعة شهداء الفجي والصانع فحصل على المركز الثاني بجائزة بقيمة 1200 د.ك وفريق مجموعة شهداء الجحمه والعسكري فبالمركز الثالث وحصل على 800 د.ك.



وجاء أفضل لاعب من نصيب حمود اليعقوب.



وأفضل حارس جاء لصالح اللاعب سالم دشتي.



وقالت ستتنوع الألعاب السنة القادمة بما يواكب المجتمع الكويتي ولكي نرسخ مفهوم الشهادة لدى الناشئة منوهة على إقامة بطولة بادل بتاريخ 7 و8 فبراير في نادي اليرموك ضمن فعاليات المكتب الوطنية لفئة الاعمار من 16 سنة وما فوق.



من جهته، قال طارق ادريس اخ الشهيد اللاعب خالد ادريس إن هذه البطولة جاءت لتخليد اسماء الشهداء والرياضيين في الاندية ضمن احتفالات العيد الوطني في بادرة تؤكد استذكار المجتمع لأبنائه الذين ضحوا من اجل الكويت الرياضيين وهم 50 رياضيا شهيدا.



وعبر ادريس عن شكره لمكتب الشهيد على اقامة مثل هذه الفعاليات وتعاون الأهالي في المشاركة في المسابقة.